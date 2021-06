tmw Corda pronto a lasciare il Foggia: corteggiatissimo dal neo promosso il Seregno

vedi letture

Pronto a lasciare Foggia Ninni Corda. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il dirigente rossonero non proseguirebbe la sua avventura in Puglia, ma per lui non ci sarebbe un anno di stop: il direttore tecnico (con anche patentino di allenatore) è corteggiatissimo dal neo promosso Seregno, con il quale l'accordo potrebbe non esser lontano.