Ds Fermana sul prestito di Maistrello al Renate: "Felici del suo anno, lo aspettiamo"

Tra gli elementi di spicco dell'attuale campionato di Serie C, c'è sicuramente l'attaccante del Renate Tommy Maistrello, che a suo di prestazioni sempre al top ha trascinato le pantere lombarde ai playoff.

Ma in Brianza il classe '93 è arrivato in prestito dalla Fermana, e del suo profilo, nell'intervista rilasciata a TMW, ne ha parlato il Ds dei marchigiani Massimo Andreatini: "A inizio anno il ragazzo aveva chiesto di poter giocare con continuità, ma non potevamo dare a nessuno questa garanzia, quindi abbiamo colto la vantaggiosa opportunità che si è presentata con il Renate. Siamo molto felici della stagione di Tommy, e siamo contenti di riabbracciarlo".