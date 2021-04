esclusiva Ds Fermana: "Campionato positivo. Anche se dispiace non aver centrato i playoff"

Salvezza centrata con anticipo, a margine di un'altra stagione che per la Fermana si è comunque rivelata positiva: qualche difficoltà, un inizio non facilissimo, ma il lavoro fatto poi anche a gennaio durante il mercato ha permesso ai marchigiani di riprendere la corsa. E ottenere il primario obiettivo senza affanno.

Di tutto questo, con un occhio anche al futuro, ha parlato il Ds gialloblù Massimo Andreatini ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

A mente fredda, che stagione è stata per la Fermana?

"Alla fine di tutto, si può affermare che abbiamo fatto il campionato che ci eravamo prefissati di fare, molto dignitoso, e abbiamo mantenuto la categoria. Cosa che, per noi, è un obiettivo molto positivo. Certo, avevamo provato anche a fare un ulteriore passettino, ma purtroppo non siamo riusciti ad andare oltre, vuoi per qualche palo di troppo vuoi per qualche svista arbitrale tipo quella di domenica scorsa, ma comunque siamo soddisfatti, e io sono molto orgoglioso della squadra, dello staff tecnico e del club: abbiamo alle spalle una solida proprietà che ci permette di lavorare in un certo modo, e per questo sono anche fortunato, specialmente in questi tempi. Non sono cose scontate, ma di sicuro avvalorano di più il lavoro di tutti".

Accennava alla squadra. In estate fu dato via Maistrello, assoluto protagonista al Renate, che è ai playoff: pentiti di averlo ceduto, seppur in prestito?

"A inizio anno il ragazzo aveva chiesto di poter giocare con continuità, ma non potevamo dare a nessuno questa garanzia, quindi abbiamo colto la vantaggiosa opportunità che si è presentata con il Renate. Siamo molto felici della stagione di Tommy, e siamo contenti di riabbracciarlo".

L'essersi salvati con anticipo permette di programmare con più tempo la stagione ventura: pensate già ai primi movimenti?

"Noi non smettiamo mai, siamo sempre molto vigili su tutto, anche sul campionato di Serie D, dove ci sono dei profili davvero top che possono sempre esser valorizzati anche in C. Siamo già attivi, ma è ovviamente prematuro parlare di concretizzazione delle situazioni. A ogni modo noi ci siamo".