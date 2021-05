tmw Gemello: "Renate esperienza per me costruttiva: bella prova di responsabiità"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il portiere del Renate Luca Gemello non ha parlato solo dei playoff. Questo il suo commento alla stagione che è stata, sia a livello di squadra che personale: "Sono molto soddisfatto di come è andato il campionato, il bilancio è positivo soprattutto se si considera che siamo arrivati terzi, dietro a due club con budget più alti del nostro, facenti parte di grandi realtà cittadine: ma noi abbiamo ottenuto l'obiettivo, tra le grandi realtà ci siamo pure noi. Anche se, a dire il vero, non eravamo partiti con un obiettivo preciso e concerto, volevamo raggiungere i playoff e fare bene, l'essere liberi di testa e spensierati ci ha poi portato a sognare in grande, anche se nel girone di ritorno abbiamo provato l'ebrezza del sali e scendi: però tutto si è concluso nel migliore dei modi, e anche per me personalmente è stata un'esperienza molto costruttiva, perché ho imparato cosa vuole dire gestire i momenti in cui si è in alto e quelli più duri, ho un altro equilibrio adesso. Poi l'esser stato fortemente voluto da una squadra che negli ultimi anni ha sempre fatto bene è stato per me motivo di orgoglio, e una bella prova di responsabilità. Un passo importante".