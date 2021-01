tmw Il colpo Schelotto è più vicino: la Sambenedettese prova a chiudere per l'arrivo del Galgo

Il ritorno di Ezequiel Schelotto in Italia è sempre più vicino. L'italo-argentino classe '89 è attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza in Premier League al Brighton e oggi, secondo le ultime raccolte da TMW, è vicinissimo alla firma con la Sambenedettese. Nei giorni scorsi il patron Serafino aveva parlato pubblicamente dell'interesse per il Galgo e nelle ultime ore sono andati in scena nuovi contatti in tal senso. Probabilmente decisivi, con Schelotto che è sempre più vicino a raggiungere Maxi Lopez e Ruben Botta alla Samb.