tmw Kabashi pronto a spiccare il volo dal Renate: richieste da A e Serie B, il punto

La seconda parte della carriera è una nuova vita per Elvis Kabashi. Che a ventisette anni è un perno del Renate che è arrivato a sognare in grande fino a sfiorare le semifinali dei play-off promozione. L'ha spuntata il Padova ma Kabashi, classe '94, adesso è sul taccuino dell'Albania per una chiamata in Nazionale con Edy Reja e anche di molti club sul mercato. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, lo stima da tempo il Venezia che potrebbe scommettere sulla sua rinascita anche in A. E poi la Cremonese, Kabashi piace da tempo a Braida, così come all'Alessandria che potrebbe coronare la rincorsa alla seconda serie italiana con un colpo pesante proprio in mezzo come l'albanese.