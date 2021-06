tmw Lecco, per l'attacco piace Barrenca del Lentigione. Ci sono anche Viterbese e Mantova

Potrebbe approdare per la prima volta in Lega Pro nel corso del prossimo mercato Francesco Barranca, attaccante classe 1998 attualmente in forza al Lentigione in Serie D. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW il giocatore nativo di Palermo sarebbe finito nel mirini dl Lecco, Mantova a Viterbese.

Barrenca (22) nel corso dell'ultima stagione ha messo a referto 14 gol e 7 assist in 28 presenze con il suo attuale club.