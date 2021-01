tmw Lecco, si tenta il tutto per tutto per Emmausso del Catania. Ma occhio a De Cenco

Alla ricerca di un rinforzo offensivo il Lecco, che si è attivato sul mercato. Il club lombardo, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, tenterà l'all in su Michele Emmausso, prezzo pregiato del Catania molto ambito in C.

Occhio però anche a Caio De Cenco della Feralpisalò: il classe '89 potrebbe essere un'altra valida opzione.