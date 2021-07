tmw Legnago, Yabre al centro di numerosi interessi. Ma dovrebbe restare

Il Legnago potrà contare ancora su Abdul Yabré in mezzo al campo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista classe '95 nonostante le tante richieste e un contratto in scadenza nel 2022 dovrebbe restare ancora in forza al club veneto per questo campionato di Serie C.