tmw Livorno attento: c'è il rischio di perdere Di Gennaro. Lo monitora il Catanzaro

Perde degli uomini importanti il Livorno (i centrocampisti Davide Agazzi e Antonio Porcino e gli attaccanti Murilo e Davide Marsura, che avendo messo in mora la società si sono svincolati d'ufficio), che ora dovrà concentrarsi non solo sulle entrate per compensare ma anche sul fare muro alle richieste che possono arrivare ad altri elementi prezioso delle rosa: tra tutti, capitan Matteo Di Gennaro. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sul difensore c'è stato un sondaggio da parte del Catanzaro: da capire se i calabresi affonderanno il colpo, ma il rischio di perdere il giocatore potrebbe farsi presto concreto.