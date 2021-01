tmw Livorno, per Di Gennaro si prospetta un duello fra Alessandria e Catania

Per Matteo Di Gennaro, difensore in uscita dal Livorno, si prospetta un duello fra due grandi della Serie C. Si tratta, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, di Alessandria e Catania che avrebbero messo nel mirino il centrale classe '94, che in estate aveva visto sfumare il passaggio alla Reggiana in Serie B, autore di ben tre reti in 17 presenze con la maglia amaranto in questa prima parte di stagione.