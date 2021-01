tmw Piacenza, Corradi al Modena a titolo definitivo. Si stringe per Cannistrà

Movimenti in entra e in uscita per il Piacenza. Certa, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la partenza di Mattia Corradi, che si trasferisce al Modena a titolo definitivo, mentre in fase di definizione c'è la trattativa con la Cavese per il difensore centrale classe 2000 Paolo Cannistrà: gli emiliani contano di chiudere l'operazione in questa settimana.