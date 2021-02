tmw Pres. Olbia: "Il mister ha la nostra fiducia, ma a Vercelli voglio una reazione da tutti"

vedi letture

Un'Olbia che naviga nei bassifondi della classifica del Girone A (quartultimo posto a quota 23 punti), con risultati che hanno fatto anche pensare a ribaltoni i panchina: Max Canzi in discussione?

Al momento no, e a confermarlo è il presidente Alessandro Marino: "I risultati sono con ogni evidenza deludenti, ma il mister ha la nostra fiducia perché riteniamo che insieme allo staff abbia gli strumenti per intervenire e risolvere i problemi che in questo periodo ci stanno impedendo di raccogliere punti. Se non avessimo questa convinzione, avremmo già cambiato guida tecnica.

Sicuramente perdere senza avere un’idea di gioco sarebbe peggio, ma è inammissibile lasciare così tanti punti agli avversari, specie in scontri diretti, quando si dominano le partite per larghi tratti come abbiamo dimostrato di saper fare in queste ultime uscite.

Domenica a Vercelli mi aspetto da tutti una reazione importante".