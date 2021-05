tmw Pres. Vis Pesaro: "Possibile nuova composizione dei gironi di C, per bilanciarli tatticamente"

Non solo Vis Pesaro. Nell'intervista rilasciata a TMW, il presidente biancorosso Mauro Bosco, in qualità di membro del Consiglio Direttivo della Lega Pro, ha parlato anche del futuro della terza serie, partendo dal possibile cambio della composizione dei gironi: "E' un argomento caldo, ci stiamo lavorando nel direttivo, e sul tavolo ci sono 4 ipotesi per i nuovi gironi. Va fatto un ragionamento globale, la situazione attuale non è più sostenibile, perché c'è troppa differenza tecnica tra il Girone A e gli altri due, serve bilanciarli maggiormente proprio sotto questo aspetto".