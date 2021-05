tmw radio Galderisi: "Padova che delusione. Ora serve ritrovare la cattiveria per i play off"

vedi letture

Giuseppe Galderisi, ex giocatore del Padova ed ex tecnico della Lucchese, ai microfoni di TMW Radio ha commentato la delusione di entrambi i club in questo finale di campionato, partendo da quanto accaduto ai rossoneri e analizzando il patatrac delle squadre toscane in Serie C:"Domenica è successo un patatrac. La cosa più dolorosa per me è stata la Lucchese, cui sono particolarmente legato. Avevano iniziato male, poi sembravano riusciti a risollevarsi. Discorso diverso per l'Arezzo: ha cambiato due ottimi allenatori, con una squadra competitiva, ma quando le cose girano male rimetterle a posto è difficile. Sul Livorno poco da dire, confusione pazzesca. Anche Pistoia è una bella piazza... Niente però viene per caso: qualcosa non è andato, e deve servire come esperienza. La Serie C perde quattro società di spessore".

Che colpo ha ricevuto il Padova?

"La preoccupazione di tutti i padovani è nella delusione. Nessuno pensava ad una serie di sconfitte del genere... Non per le avversarie, quanto per la forza e la qualità di questa squadra, di una società tra le più importanti della Serie C. Gli attaccanti che hanno non li ha nessun altro, sono di categoria superiore. Ora dovranno ritrovare la cattiveria e non pensare alle cose negative: Mandorlini, che ha più esperienza di me, deve stare attento a questo. Staccare la spina qualche giorno e rimetter dentro energia pulita e positiva. Ci sarà da confrontarsi con Bari, Avellino, Juve Stabia, Alessandria... Può succedere l'imponderabile. I padovani sanno come soffrire: ogni volta facevamo campionati strepitosi e dovevamo sudare sette camicie per la Serie A. C'è tempo per prepararsi, dovranno farlo al meglio".