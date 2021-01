tmw Renate, Silva e il fantacalcio: "Sono un ottimo mister, Galuppini invece un Ds scarso"

Un botta e risposta a distanza - dalle colonne di TMW - tra Francesco Galuppini e Jacopo Silva, attaccante e difensore del Renate: motivo della contesa? Il fantacalcio.

I due, infatti, hanno una squadra nel fantacampionato, di cui Galuppini è il Ds e Silva il mister, e proprio quest'ultimo è stato accusato dal compagno di non saper allenare, tanto da costringerlo a divenire un Ds impiccione che fa la formazione.

La risposta di Silva è arrivata oggi nell'intervista rilasciata alla nostra redazione: "A sentirlo parlare sembra faccia tutto lui, ma la realtà è che da quando ho preso in mano io la squadra nelle ultime 3-4 giornate c'è stata la svolta, abbiamo vinto anche contro la capolista. Lui ha fatto disastri come direttore sportivo, come allenatore pure peggio: solo tante parole, ma zero fatti!" (ride, ndr).

Il clima sereno e di festa in casa della capolista si conferma: i buoni propositi per un eccellente 2021 ci sono...