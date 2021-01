tmw Sirene da A e B per Morello: la Pergolettese vuole blindare il talento fino a giugno

Mattia Morello, classe '99 della Pergolettese, è uno dei giocatori con maggior seguito nelle serie maggiori di tutta la Serie C. Il classe '99 di Treviglio, esterno mancino che in stagione, in 17 partite, ha già fatto 6 gol conditi da 5 assist, ha ricevuto richieste da parte di società di A e B. La Pergolettese lo considera un caposaldo del suo progetto e il Presidente non vuol farlo partire prima dell'estate. Il diktat è chiaro ma in tanti si stanno muovendo per prenotarlo già in questi giorni.