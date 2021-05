tmw Teramo, il nome di Diakite torna sul mercato: lo monitora anche la Ternana

vedi letture

Il suo nome era già in auge nel mercato di gennaio, con anche la Serie A che lo aveva messo nel mirino (e il Sassuolo che pareva prossimo all'accordo), ma niente al tempo si concretizzò. Adesso, però, per il terzino del Teramo Salim Diakite spuntano altre pretendenti: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe 2000 è finito nel mirino della neo promossa in B Ternana.

Non si può ancora ovviamente parlare di trattativa, ma le Fere sono al vaglio.