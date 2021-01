tmw Vis Pesaro, colpo in difesa. Accordo con il Torino per Carissoni

La Vis Pesaro si prepara a piazzare un altro colpo in questa finestra di mercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club in queste ore avrebbe chiuso con il Torino per il terzino destro, che può giocare anche come centrale, Lorenzo Carissoni, classe ‘97. Un calciatore che nonostante la giovane età vanta tanta esperienza in Serie C dove ha vestito le maglie di Monopoli, Monza, Carrarese e Lecco. Il giocatore nella giornata di domani sarà ufficializzato dalla Vis che si rinforza ulteriormente nel reparto difensivo.