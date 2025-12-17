Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Top 11 del Girone B di Serie C: Bruzzaniti non si ferma più
Giovanni Bruzzaniti
Luca Esposito
Oggi alle 07:05
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 18^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:
Juventus Next Gen-Pianese 0-0
Campobasso-Perugia 1-0
Gubbio-Torres 0-0
Forlì-Carpi 4-2
Pontedera-Sambenedettese 1-1
Ternana-Bra 2-0
Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0
Arezzo-Pineto 3-3
Vis Pesaro-Ravenna 1-0
Riposa: Livorno

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Cultraro (Sambenedettese): nulla ha potuto sul gol di Vitali, ma in diverse occasioni ha negato al fantasista la gioia della doppietta con parate importanti. Sicuro nelle uscite, guida con autorevolezza la retroguardia nei momenti più difficili.
Rizzo (Ascoli): prova di grande sostanza, ingaggia un bel duello con Zuffel e lo contiene con bravura e attenzione. Quando il Guidonia si abbassa riesce anche a essere propositivo, con qualche buona giocata per i compagni.
Bove (Vis Pesaro): Marchionni le ha provate tutte per conquistare punti che avrebbero consentito di allungare in classifica sull'Arezzo, ma ha sbattuto contro un autentico muro. Super prestazione del numero 4, impressionante per concentrazione e per capacità di leggere in anticipo ogni potenziale situazione pericolosa. Risolutivo nel finale con alcuni anticipi fondamentali su Spini e Luciani.
Cristini (Guidonia): Ginestra è stato un forte attaccante, eppure la sua squadra brilla soprattutto dal punto di vista difensivo. I suoi ragazzi continuano a essere sorprendenti, la più bella rivelazione del girone. Bravo il numero 5 a fronteggiare Gori tenendogli testa sul piano fisico. Ottimi anche alcuni anticipi su Rizzo Pinna.
Idda (Torres): una delle poche note liete di una prima parte di stagione totalmente da dimenticare per i sardi, passati dalle stelle alle stalle nel giro di pochi mesi. Almeno a Gubbio i rossoblu non hanno subito gol, merito di un centrale roccioso e che ha pochi eguali in categoria per temperamento e senso della posizione. Assoluto padrone della propria area di rigore.
Vallocchia (Ternana): ormai le ottime prove del centrocampista rossoverde non fanno più notizia, fondamentale in fase di interdizione con tanti palloni recuperati. Entra anche nell’azione del gol di Ferrante, il suo assist risulta assolutamente determinante. Uno dei momenti migliori della sua carriera.
Paganini (Vis Pesaro): il calcio di rigore che trasforma con freddezza regala punti preziosissimi che permettono di salire al settimo posto e candidarsi come una delle possibili outsider in chiave playoff. Gol a parte abbiamo apprezzato il solito "tuttocampista", calciatore in grado di ricoprire diversi ruoli nel corso della gara e di applicarsi con generosità in entrambe le fasi. Stellone si gode un suo fedelissimo e un successo dal sapore di svolta.
Menarini (Forli): il factotum biancorosso prende letteralmente per mano la squadra guidandola al successo contro un Carpi molto confusionario in difesa. Da un suo ottimo recupero nasce il gol di Macri, nel secondo tempo si mette in proprio e batte Sorzi. Devastante.
Bifulco (Campobasso): sempre più decisivo. Ancora una volta tocca a lui togliere le castagne dal fuoco con un movimento da attaccante vero: difesa del Perugia immobile e pallone alle spalle di Gemello.
Cianci (Arezzo): suo il gol del provvisorio 3-2. Molto attivo anche nella ripresa, quando prova in tutti i modi a segnare la rete della vittoria evitata soltanto dalle parate di Tonti e da un pizzico di sfortuna.
Bruzzaniti (Pineto): al centro di diverse voci di mercato, non potrebbe essere diversamente visto che primeggia nella classifica marcatori confermandosi bomber in grado di segnare in tutti i modi e soprattutto contro avversari più quotati. Doppietta di rigore contro un Arezzo che ha sofferto tanto il suo continuo muoversi su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento. Trattenerlo sarebbe fondamentale.
Roberto Stellone (Vis Pesaro): prima che iniziasse la stagione aveva invitato i tifosi a non esprimere giudizi affrettati mettendo in preventivo un avvio in sordina a causa dei tanti cambiamenti. Oggi si gode una classifica ottima e una gara tatticamente perfetta contro la capolista Ravenna.

