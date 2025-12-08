Torres, Greco furioso dopo il pari con il Pineto: "Una squadra in campo, gare così vanno vinte"

La Torres domina, crea, spinge, ma alla fine si deve accontentare di un pareggio che lascia più rabbia che punti. Alfonso Greco non usa giri di parole nel commentare l’1-1 con il Pineto: per il tecnico rossoblù, quanto visto in campo non può soddisfare.

“Ho visto solo una squadra in campo e sono incazzato perché una gara del genere non si può non vincere”, ha dichiarato Greco a centotrentuno. “Abbiamo fatto una partita straordinaria: intensità, qualità, tantissime occasioni. È vero, ci complichiamo la vita da soli come nel gol subito, nato da una nostra disattenzione. Ma la squadra oggi ha dato tutto”.

Il tecnico sottolinea anche il ruolo del pubblico: “Ci hanno trascinato dal primo all’ultimo minuto. Dopo la rete subita abbiamo continuato a spingere, creando due palle gol clamorose con Musso e Lunghi. Potevamo e dovevamo portarla a casa”.

Nonostante la prestazione convincente, rimane l’amaro in bocca: “Se i complimenti non bastano, significa che bisogna dare ancora di più. I risultati arriveranno, ma dobbiamo eliminare ingenuità che possono costarci le partite. Se si crea così tanto, il pallone va buttato dentro”.