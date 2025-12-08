Pineto, Tisci sul gol annullato alla fine: "L'arbitro mi ha spiegato il motivo del fischio"

“Il gol annullato alla fine? L’arbitro mi ha spiegato che ha fischiato mentre la palla era ancora in movimento, quindi non era richiamabile al VAR. Al di là di questo, nell’arco dei 95 minuti il pareggio è giusto. La Torres lo ha cercato con insistenza, Tonti è stato decisivo e noi lo abbiamo portato a casa. Contento per il punto". Il tecnico del Pineto Ivan Tisci è tornato così in conferenza stampa sull’episodio finale della sfida contro il club sardo finita in pareggio.

“Queste sono partite sempre molto complicate e aperte. Lo avevo detto sinceramente già in settimana: la classifica della Torres non è bella, ma è una squadra viva e oggi (ieri, ndr) lo ha dimostrato. - prosegue Tisci analizzando il match come riporta Tuttoc.com - Ci ha impensierito e ci ha messo in difficoltà esattamente come ci aspettavamo. I ragazzi sono stati bravissimi a restare dentro la gara anche nei momenti di sofferenza e a ripartire con coraggio. Su questo campo, con queste condizioni, è difficile per chiunque venire a fare risultato: bisogna essere cinici e capitalizzare le occasioni che crei. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio poi abbiamo avuto la palla clamorosa del 2-0 a fine primo tempo che avrebbe potuto cambiare tutto”.

Tisci poi si sofferma sul finale dove si è visto qualche eccesso di ostruzionismo: “ Se pensavamo di venire qui a Sassari e inchinarci a ogni situazione perché la Torres aveva bisogno disperato di punti avremmo fatto un errore enorme. Abbiamo cercato di tenere botta, di stare in partita. Quando ci sono situazioni fallose o perdite di tempo c’è l’arbitro che deve intervenire. Non siamo venuti qui solo per speculare, ma è chiaro che nel calcio, quando il risultato è pesante, si usa ogni mezzo per rifiatare o gestire il vantaggio: esperienza, furbizia. Sarebbe successo anche a parti invertite se la Torres fosse stata avanti fino alla fine. Fa parte del gioco, soprattutto in partite come questa".