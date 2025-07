Ufficiale Trento, ecco Meconi dal Genoa: il difensore arriva in gialloblù con la formula del prestito

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Trento "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2026) da Genoa i diritti alle prestazioni sportive del difensore Edoardo Meconi che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Fermo il 9 febbraio 2005, Edoardo Meconi cresce calcisticamente nel settore giovanile del Genoa, club con il quale, nella stagione 2021-2022, colleziona 22 presenze con le formazioni Under 17 e Under 18. In quella successiva scende in campo in 26 occasioni, realizzando anche una rete. Nel 2023-2024 totalizza 17 presenze tra Primavera e Under 18. Lo scorso campionato, con la Primavera rossoblù, ottiene 30 presenze, mettendo a referto anche 1 rete e 5 assist.

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Edoardo Meconi e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù".

E sempre attraverso i canali ufficiali del club, hanno poi fatto seguito le sue prima parole in gialloblù: "Quando ho saputo dell’interessamento del Trento non ho avuto alcun dubbio: tutti me ne hanno parlato molto bene e quindi sono felice di poter iniziare questa nuova avventura. Ho grande voglia di fare bene, mettermi a disposizione e conoscere il gruppo. La mia caratteristica principale è la corsa: sono un terzino a cui piace spingere, accompagnare l’azione e contribuire anche in fase offensiva, senza, naturalmente, tralasciare la fase difensiva. Sono convinto che a Trento ci siano tutte le condizioni per vivere una stagione importante. Non vedo l’ora di cominciare. Forza Gialloblù!".