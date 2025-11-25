Ufficiale La Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato

La Ternana ha annunciato il rinnovo del centrocampista classe 2002 Federico Romeo, autore di 14 presenze in questa stagione, ha ha prolungato il proprio contratto – in scadenza al termine di questa stagione (seppur con un’opzione di rinnovo) – fino al 2028. Questa la nota delle Fere:

"La Ternana Calcio è lieta di annunciare il rinnovo di Federico Romeo, che continuerà a difendere i nostri colori fino al 2028.

La scelta di proseguire insieme nasce da un percorso costruito giorno dopo giorno: impegno, determinazione e un attaccamento crescente alla maglia che Federico ha dimostrato in ogni allenamento e in ogni minuto in campo.

Il club crede profondamente nelle sue qualità e nella sua crescita, convinto che il contributo di Romeo sarà sempre più importante nel cammino rossoverde dei prossimi anni.

Con questo rinnovo si rafforza un legame che guarda al futuro con entusiasmo e ambizione.

Complimenti Federico. Avanti insieme, sempre".