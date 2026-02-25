Vicenza, si ferma Tribuzzi: rush finale con il centrocampista in dubbio. La nota del club

Notizie non particolarmente positive quelle che arrivano dall'infermeria del Vicenza, capolista del Girone A di Serie C e ormai lanciatissima verso la Serie B, perché il centrocampista Alessio Tribuzzi ha riscontrato una lieve lesione muscolare ai flessori, che lo terrà fuori dai campo. Per quanto? Il tempo di recupero non è ancora stato stimato, il giocatore ha iniziato il percorso di recupero ed è seguito costantemente dallo staff medico biancorosso, che darà poi il responso in merito.

A rendere noto il tutto, la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"La società L.R. Vicenza informa che il centrocampista biancorosso Alessio Tribuzzi ha riscontrato una lieve lesione muscolare ai flessori. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero".