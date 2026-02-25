Vicenza, non c'è pace sugli esterni: per un Costa che rientra, c'è Tribuzzi che si ferma

Non c’è pace per le corsie esterne del Vicenza. Dopo aver dovuto fare i conti con un problema al polpaccio di Filippo Costa, esterno mancino e capitano, il tecnico Fabio Gallo perde per le prossime partire quel Alessio Tribuzzi che occupa la fascia opposta in campo.

Come si legge nel comunicato il club veneto “informa che il centrocampista biancorosso Alessio Tribuzzi ha riscontrato una lieve lesione muscolare ai flessori. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero”.

Il rientro di Costa dopo quattro gare fuori e le alternative rappresentate da Lorenzo Caferri e Raul Talarico dovrebbero rendere l’assenza di Tribuzzi, che comunque dovrebbe restare fuori per circa 15 giorni, meno pesante per i biancorossi che stanno facendo il conto alla rovescia per la promozione visti i 16 punti di vantaggio sull’Union Brescia secondo a dieci giornate dalla fine.