Triestina, ieri incontro Milanese-Pillon. Ancora nessuna decisione sul futuro dell'allenatore

La Triestina non ha ancora sciolto le riserve sul futuro di Giuseppe Pillon dopo la cocente eliminazione nei play off per mano della Virtus Verona. Nella giornata di ieri il tecnico, che ha ancora un anno di contratto, si è incontrato con l'amministratore unico Mauro Milanese per parlare della prossima stagione senza però che sia arrivata una decisione in un senso o nell'altro. Milanese vuole infatti prima confrontarsi con il patron Biasin e poi deciderà il da farsi. Come riferisce Trivenetogoal.it sul taccuino del dirigente ci sarebbero i nomi di Attilio Tesser e Bruno Tedino in caso di divorzio da Pillon.