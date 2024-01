Ufficiale Triestina, il giovane Kozlowski ceduto in prestito: giocherà con la Pro Vercelli

US Triestina Calcio 1918 comunica la cessione di Olaf Kozłowski alla Pro Vercelli.

L’attaccante belga-polacco si trasferisce in Piemonte con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2024. Arrivato a Trieste lo scorso luglio, il classe 2005 in questa stagione ha totalizzato 3 presenze in prima squadra tra campionato e Coppa Italia di Lega Pro, oltre a 5 presenze con tre reti nella formazione Primavera.

Buona fortuna, Olaf.

Di seguito il quadro della situazione nel Girone A di Serie C:

Albinoleffe

Acquisti: Riccardo Baroni (Modena), Francesco Toniolo (Dolomiti Bellunesi)

Cessioni: Jacopo Gelli (risoluzione), Amedeo Poletti (risoluzione), Lorenzo Facchetti (Livorno)

Alessandria

Acquisti: Doudou Mangni (Lecco), Francesco Cusumano (Vis Pesaro), Andrea Spurio (Montevarchi), Nicolás Femia (Racing), Ian Pino Soler (svincolato), Alessandro Farroni (Vis Pesaro), Tommaso Busatto (Sestri Levante), Filippo Fiumanò (Pro Vercelli)

Cessioni: Michele Volpe (risoluzione), Luca Ercolani (Foggia), Khalifa Manneh (Foggia), Claudio Vaughn (Sestri Levante)

Arzignano Valchiampo

Acquisti: Andrea Mattioli (Ancona), Federico Botti (Pro Sesto), Alessandro Faggioli (Virtus Entella)

Cessioni: Filippo Canato (Mestre), Ibourahima Baldè (Giugliano), Ivo Molnar (Virtus Francavilla)

Atalanta U23

Acquisti:

Cessioni: Ludovico Gelmi (Monopoli), Alwande Roaldsoy (Molde FK), Jonathan Italeng (Trento)

Fiorenzuola

Acquisti: Felice D'Amico (Avellino), Mattia Maffei (Catania), Luca Mora (Pescara), Stefano Reali (Entella), Riccardo Bertozzi (svincolato),

Cessioni: Daniil Kenzin (Nibbiano Valtidone), Bob Murphy Omoregbe (Milan), Riccardo Stronati (Crotone), Johan Guadagno (Pisa), Roberto Beretta (svincolato)

Giana Erminio

Acquisti: Christian Acella (Cremonese)

Cessioni: Tommaso Fumagalli (Como)

Legnago

Acquisti: Brayan Boci (Genoa)

Cessioni:

Lumezzane

Acquisti: Kevin Tortelli (Piacenza), Matteo Rizzo (Pro Vercelli)

Cessioni: Cesare Galeotti (SPAL), Aristidi Kolaj (Sorrento)

Mantova

Acquisti: Francesco Bombagi (Catanzaro)

Cessioni: Alessandro Castellani (Villafranca)

Novara

Acquisti: Edoardo Lancini (Entella), Arni Vilhjalmsson (svincolato), Alvaro Ngamba (svincolato), Filippo Lorenzini (Catania), Easton Ongaro (Pacific Football Club), Thomas Schirò (Crotone), Accursio Bentivegna (Juve Stabia), Adrian Cannavaro (Sassuolo), Liam Kerrigan (Como)

Cessioni: Niccoló Bagatti (Brindisi), Mattia Scaringi (Olbia), Mattia Speranza (Brindisi), Ludovico D’Orazio (Latina)

Padova

Acquisti: Mattia Tordini (Lecco), Lorenzo Crisetig (svincolato), Luca Zamparo (Virtus Entella), Carlo Faedo (Virtus Verona)

Cessioni: Michael De Marchi (Taranto), Bernardo Calabrese (Gubbio), Antonio Granata (Virtus Entella)

Pergolettese

Acquisti: Giuseppe De Luca (Catania)

Cessioni:

Pro Patria

Acquisti: Christophe Philippe Renault (svincolato)

Cessioni: Ramon Caluschi (Mestre)

Pro Sesto

Acquisti: Julian Kristoffersen (Ancona), Eljon Toci (Fiorentina), Andrea Poggesi (Arezzo), Fabrizio Bagheria (svincolato)

Cessioni: Tommaso Brignoli (svincolato), Elia Petrelli (Fermana), Luca Petrungaro (Fermana), Matteo Marchisano (Napoli), Federico Botti (Arzignano Valchiampo),

Pro Vercelli

Acquisti: Alessandro Citi (Juventus NG), Orazio Pannitteri (Crotone), Daniel Frey (Cremonese), Davide Mastrantonio (Roma), Luis Rojas (Crotone), Olaf Kozlowski (Triestina)

Cessioni: Mohamed Seck (Roma), Simone Condello (Fermana), Filippo Fiumanò (Alessandria), Ousmane Niang (Fermana), Matteo Rizzo (Lumezzane), Alex Valentini (Crotone), Gianmario Comi (Crotone)

Renate

Acquisti: Luca Paudice (Pontedera), Riccardo Bocalon (svincolato), Alessandro Vimercati (SudTirol), Vincenzo Alfieri (Benevento), Lorenzo Pinzauti (Lecco), Francesco Vassallo (Monopoli), Davide Acampa (Rimini)

Cessioni: Davide Mondonico (Ancona), Leonardo Nicolini (Folgore Caratese), Andrea Bianchimano (Olbia), Marco Garetto (Rimini), Marco Amadio (Virtus Verona)

Trento

Acquisti: Jonathan Italeng (Atalanta), Antonio Satriano (Heracles Almelo)

Cessioni:

Triestina

Acquisti: Luca Petrasso (Orlando City), Marco Ballarini (Udinese), Heitor Ogliari Bartz (Criciuma), Gabriele Parlanti (Sestri Levante, dal 1° luglio)

Cessioni: Andrea Adorante (Juve Stabia), Mirko Gori (Monterosi), Olad Kozlowski (Pro Vercelli)

Vicenza

Acquisti: Giuseppe Cuomo (SudTirol)

Cessioni: Sebastien De Maio (risoluzione), Federico Valietti (Genoa), Fabio Scarsella (risoluzione), Mario Ierardi (Lecco)

Virtus Verona

Acquisti: Marco Amadio (Renate)

Cessioni: Lorenzo Cellai (Fiorentina), Carlo Faedo (Padova)