ufficiale Triestina, colpo in prospettiva per l'attacco: arriva il 2005 Kozlowski

vedi letture

La Triestina ha piazzato un colpo in prospettiva per il reparto offensivo tesserando Kozlowski, attaccante nel giro della Nazionale Under 18 polacca e con passaporto anche belga. Questa la nota della società:

"US Triestina Calcio 1918 comunica l'acquisizione dell’attaccante belga-polacco Olaf Kozlowski. Kozłowski, classe 2005, ha sottoscritto con il club un contratto biennale con opzione di rinnovo per ulteriori due anni.

Nato in Belgio, Olaf arriva dall’Under 18 della Royale Union Saint-Gilloise, dove nella scorsa stagione ha totalizzato 32 presenze con 19 gol e 22 assist tra Under 18 e Under 23. A livello internazionale, Kozłowski ha collezionato 7 presenze con la Nazionale Under 18 della Polonia, contribuendo con un gol e due assist. Benvenuto a Trieste, Olaf".