Triestina, in stand by la gara playoff. Milanese: "Servivano altre regole. Ora ci affidiamo al caso"

vedi letture

La gara del 1° turno playoff è in stand by, la VirtusVecomp Verona è stata colpita dal Covid-19, e la Triestina - avversario dei veneti - si trova ad attendere per quello che sarà il proprio imminente futuro.

Di questo, dalle colonne de Il Piccolo - ed. Trieste, ne ha parlato l'Au alabardato Mauro Milanese: "Purtroppo questo virus non fa sconti e noi lo sappiamo bene. Per capire quando giocheremo bisogna attendere gli esiti dei tamponi quotidiani e dalle decisioni dell’azienda sanitaria a tutela dei veronesi e anche nostra. Se nel prossimo giro di test non ci saranno nuovi casi si potrebbe giocare mercoledì, altrimenti domenica. Non intendo invadere il campo di chi ha la responsabilità e la competenza dell’organizzazione del torneo. La certezza è che in qualunque caso la Triestina o la Virtus dovranno preparare la gara del secondo turno in un tempo più breve rispetto all’avversario. E lo stesso succederà a chi del nostro girone affronterà il primo turno nazionale. Si poteva fermare tutto il girone ma così non è stato. C’è l’ipotesi di giocare il turno nazionale in gara secca ma è molto penalizzante per chi parte da dietro. E poi non c’è certezza che il Covid in questo mese non colpisca altre squadre. Le regole andavano scritte prima, quando si sono definite date e formula dei playoff. Il male minore sarebbe stato escludere le formazioni colpite da Covid che dopo un determinato intervallo temporale, non potessero scendere in campo per il protocollo delle aziende sanitarie. Mi rendo conto che sul piano dell’etica sportiva e della regolarità non sarebbe stato esemplare ma almeno avrebbe garantito lo svolgimento della competizione. Oppure si potevano giocare i playoff o parte di essi in bolla. Invece adesso ci si deve affidare al caso e incrociare le dita".