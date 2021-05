Turris, finisce l'era Colantonio. Il presidente annuncia: "Club in vendita dal 15 giugno"

Finisce l'era di Giuseppe Colantonio alla Turris. Queste, infatti, le parole del numero uno del club campano, che, come riferisce tuttoturris.com, ha annunciato la vendita del club: “Penso che alla fine di ogni ciclo aziendale, non solo calcistico, quando arriva la fine di un anno si fa il bilancio di quello che è accaduto e poi si lascia anche qualcosa di previsionale , quindi era giusto che si facesse questa conferenza, al di la di quello che si è detto dopo la partita con il Bari, una gara che al solo ricordo mi genera forti emozioni. Sono contento di aver potuto vivere quella serata. La Turris da questo momento è in vendita: dico tendenzialmente il 15 giugno, in modo tale che se ci sono persone che con competenza e possibilità vogliano continuare a fare calcio a Torre del Greco, la Turris è aperta. Ci sono due gruppi di persone fuori Torre interessati e visto in modo molto preliminare mi sembra che abbiano anche la possibilità di poter portare avanti la Turris. La vendo, ma non la svendo. Tutti noi che siamo stati artefici di questa bella costruzione non possiamo vedere l’abbattimento di un palazzo costruito con un mattone alla volta. Quindi vorrò vedere, per il bene comune, sia per la Turris sia per un punto di vista personale, solidità e garanzie che verranno date”.