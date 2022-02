ufficiale ACR Messina, il rinforzo in attacco è Piovaccari: arriva da svincolato

Oggi alle 20:11 Serie C

Aveva da poco lasciato la Paganese, ma Federico Piovaccari si rilancia immediata in Serie C: ha infatti raggiunto l'accordo con l'ACR Messina.

Di seguito il comunicato del club:

"È Federico Piovaccari il nuovo attaccante del Messina. Nato a Gallarate, in provincia di Varese, l’1 settembre 1984, Piovaccari ha collezionato oltre 400 presenze in carriera in tutte le categorie con una lunga esperienza anche all’estero con le maglie di Steaua Bucarest, Eibar, Cordoba sino al campionato australiano.

Arriva a Messina dopo aver rescisso il contratto con la Paganese, squadra con cui ha iniziato la stagione realizzando quattro reti in 15 partite. Il calciatore, completate le procedure sanitarie obbligatorie per l’inserimento nel gruppo squadra, sarà a disposizione dello staff tecnico.

🟡 A Piovaccari il benvenuto in maglia biancoscudata".