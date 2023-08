ufficiale ACR Messina, rinforzo offensivo dalla Cremonese: arriva Zunno in prestito

Nuova avventura in Serie C per l’attaccante Marco Zunno, classe 2001 rientrato alla Cremonese dopo le esperienze con Fiorenzuola nel 2021/22 (13 presenze) e con il Piacenza lo scorso anno (16 presenze con due gol e due assist). L’esterno offensivo infatti è stato annunciato dall’ACR Messina attraverso i propri canali ufficiali.

Zunno, che si era messo in luce con la maglia del Novara nel 202/21 (21 presenze e quattro gol), si trasferisce nel club siciliano in prestito fino al termine della stagione e proverà a mettersi in mostra in un Girone C che non ha mai affrontato in carriera.