Andrea Marafini, difensore centrale classe 2000, continuerà la sua avventura in giallorosso. La Recanatese infatti ha annunciato sui propri canali social che il calciatore proseguirà la sua avventura con il club anche in Serie C.