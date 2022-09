ufficiale Arzignano, addestramento tecnico per tre 2003: andranno a giocare in D

L’Arzignano Valchiampo comunica di aver depositato il tesseramento di Addestramento Tecnico dei seguenti calciatori classe 2003:

Samuele Garbero, Nicolò Pollini, Niccolò Samotti.

Negli ultimi anni in forza all’Udinese, l’attaccante Samuele Garbero arriva in Gialloceleste e vivrà la stagione 2022/2023 in Serie D con i colori del Torviscosa.

Terzino destro, il giovane romano Nicolò Pollini è cresciuto nella Lazio e indosserà la maglia dell’US Levico Terme.

Dalla Sampdoria, il difensore centrale Niccolò Samotti arriva in viale dello Sport con successivo trasferimento al Prodeco Calcio Montebelluna con cui scenderà in campo.