ufficiale Audace Cerignola, arriva Ghisolfi in prestito dalla Cremonese

"U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo temporaneo a S.S. Audace Cerignola i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Ghisolfi".

Con questa nota il club lombardo ha annunciato l'addio del giovane calciatore. Per il fantasista classe 2002, che vanta anche cinque presenze in Serie B coi grigiorossi nel 2020/21, si tratta della quarta esperienza in Serie C dopo quelle con le maglie di Grosseto, dieci presenze), Fiorenzuola, una presenza, e Giugliano, venti presenze.