Ufficiale Guidonia Montecelio, colpo di spessore a centrocampo: arriva il duttile Sannipoli

vedi letture

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente riprendendola dai canali ufficiali del club, che il neo promosso Guidonia Montecelio "comunica di aver chiuso l’accordo con Daniele Sannipoli che vestirà la maglia rossoblù nella stagione sportiva 2025/2026. Per la Serie C Sky Wifi arriva un giocatore di qualità e quantità a centrocampo.

Un colpo nel calciomercato estivo, strappato alla concorrenza di società che hanno apprezzato la carriera del calciatore romano partito da Trastevere e capace di farsi ammirare anche a Latina, Pineto ed Avellino prima di diventare in questi pochi mesi del 2025 un punto di riferimento per la Cavese. Può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e diventa difficile da marcare quando si inserisce con velocità, come dimostrano i 4 gol segnati in 14 partite in questo anno solare".

Una nuova avventura si profila quindi per il duttile giocatore, che ha spostato il progetto della formazione laziale che nel precedente campionato ha vinto il Girone G di Serie D, battendo la concorrenza di ambiziose formazioni quali a esempio la Gelbison, la Paganese e il Savoia; ora la Serie C chiama, e sicuramente il classe 2000 non farà mancare il proprio apporto alla causa giallorossoblù. Tutto è pronto per partire.