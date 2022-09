ufficiale Catanzaro, contratto di addestramento tecnico per il giovane Lombardi

vedi letture

Serie C

Oggi alle 12:48 Serie C

Salto tra i pro per il giovane difensore Raffaele Lombardi, classe 2003 in forza alle giovanili del Catanzaro: con le aquile calabresi, il giocatore ha firmato il suo primo contratto di addestramento tecnico, che lo proietta nel "calcio dei grandi".

Ecco il comunicato:

"L’U.S. Catanzaro comunica che il classe 2003 Raffaele Lombardi ha firmato il contratto d’addestramento con i nostri colori. Una soddisfazione immensa per tutto l’ambiente, visto che il difensore arrivato nel ottobre del 2020 ha sempre fatto parlare un gran bene di sé sul rettangolo di gioco".