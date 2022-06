ufficiale Cesena, preso Albertini per la fascia destra: contratto biennale per l'ex Catania

Alessandro Albertini è ufficialmente un calciatore del Cesena FC. Il club bianconero ha acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista esterno, depositando il contratto che lo lega al Cavalluccio fino al 30 giugno 2024. Nato a Rovigo il 25 aprile 1994 Albertini è reduce da due stagioni nel Catania, da cui si è svincolato a seguito del fallimento del club. All’esordio in prima squadra, risalente al campionato di Serie D 2012/13, conquista subito la promozione con il Delta Porto Tolle con cui esordisce tra i professionisti nella stagione successiva. Dopo una parentesi al Marano, torna in C dove veste le maglie di Grosseto, Rimini e, per quattro stagioni, della Virtus Francavilla, prima dell’esperienza nel club etneo. In carriera vanta 244 presenze tra i vari campionati, condite da dodici reti.