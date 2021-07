ufficiale Fermana, arriva la rescissione del Direttore Sportivo Andreatini

Si chiude l'avventura di Massimo Andreatini alla Fermana: il Ds ha infatti rescisso il contratto che lo legava al club marchigiano.

Questa la nota del club:

"Dopo quattro stagioni si interrompe il rapporto tra il direttore sportivo Massimo Andreatini e la Fermana. Un rapporto nato nel 2017 subito dopo l’approdo in Serie C dei canarini e che ha accompagnato fin qui l’esperienza tra i professionisti della squadra gialloblù. La Fermana augura le migliori fortune sportive ed umane ad un autentico professionista che in queste stagioni ha contribuito in maniera importante ai risultati ottenuti dalla squadra canarina".