ufficiale Fermana, Riolfo nuovo tecnico. Contratto fino al termine della stagione

La Fermana comunica ufficialmente di aver affidato l’incarico di guidare la prima squadra a Giancarlo Riolfo. Nato ad Albenga, classe 1969, vanta una lunga esperienza in panchina partita nei campionati dilettantistici liguri fino ad arrivare alla Serie C vissuta da protagonista nelle ultime stagioni. Nei tornei dilettantistici in carriera ha vinto da giocatore e da allenatore ben sei campionati. Da tecnico ha guidato Imperia, Pro Imperia, Argentina prima del passaggio a Savona e Sanremese. Nelle Marche ha guidato la Vis Pesaro che nella stagione 2017-2018 ha vinto il Campionato di Serie D tornando tra i professionisti. La stagione successiva subentra alla guida della Torres raggiungendo la salvezza con un ottimo finale di stagione. Nella stagione 2019-2020 è alla guida del Carpi nel girone B di Serie C con cui sfiora l’impresa di vincere il campionato (terzo posto finale prima del lockdown) e disputa i playoff da protagonista. Lo scorso anno subentra alla guida della Pistoiese che guida per 17 giornate. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Al suo fianco ci sarà Paolo Pantera, che collabora con lui da anni, dal 2010 al 2012 alla Fermana come giocatore nel campionato di Eccellenza.