Fermana, risoluzione consensuale col centrocampista Isacco

Serie C

Oggi alle 16:54

"La Fermana comunica ufficialmente la risoluzione consensuale con il centrocampista Simone Isacco. La società ringrazia Simone per l'impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il proseguo della carriera".Con questa nota il club gialloblù ha annunciato l'addio del classe 2000 rientrato in estate dopo il prestito semestrale al Monopoli.