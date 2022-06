ufficiale Fiorenzuola, innesto in difesa: biennale per l'ex Legnago Bondioli

Innesto in difesa per il Fiorenzuola, che si assicura le prestazione del centrale Andrea Bondioli, reduce dall'esperienza con il Legnago.

Riportiamo di seguito la nota del club:

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Bondioli fino al 30/06/2024.

Bondioli, difensore centrale classe 1997 di 184 cm nato a Brescia, nell'ultima stagione ha disputato 29 partite con la maglia della Legnago Salus in Serie C Girone A, mettendo a segno 1 rete contro il Seregno.

Cresciuto nei settori giovanili di Brescia ed Inter, per lui in carriera si contano già 88 presenze in Serie C tra Legnago, Maceratese e Santarcangelo.

Andrea Bondioli sarà a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff a partire dal ritiro estivo di luglio.

Benvenuto a Fiorenzuola Andrea!".