ufficiale Fiorenzuola, rinnovo fino al 2023 per il ds Marco Bernardi

vedi letture

Serie C

Oggi alle 20:42 Serie C

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver prolungato il rapporto che la legava al proprio Direttore Sportivo Marco Bernardi fino al 30 giugno 2023.

Bernardi, arrivato a Fiorenzuola nella scorsa stagione, è stato il Direttore Sportivo della Promozione dalla Serie D alla Serie C per i rossoneri a giugno 2021.