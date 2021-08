ufficiale Il Padova si assicura un fratello d'arte: tra i pali ecco Antonio Dunnarumma

Un fratello d'arte per il Padova, che con la nota che di seguito riportiamo ha ufficializzato tra i pali Antonio Donnarumma, fratello del portiere del PSG e campione d'Europa Gianluigi Donnarumma:

"Il Calcio Padova rende noto che nella giornata di oggi è stato formalizzato l’accordo con il portiere Antonio Donnarumma. Donnarumma ha siglato con il Padova un contratto annuale.

Antonio Donnarumma nasce a Castellammare di Stabia il 7 luglio 1990 ed è un portiere di 192 cm per 96 kg.

Cresciuto calcisticamente nella scuola calcio SSC Napoli, inizia l’attività nelle giovanili della Juve Stabia prima di passare nel 2005 a quelle del Milan, dove vince il campionato Allievi nel 2007, con Alberico Evani in panchina, e la Coppa Italia Primavera nel 2010. A partire dal 2008 viene convocato in diverse occasioni con la prima squadra. Nel luglio del 2010 passa in prestito al Piacenza, dove viene utilizzato come riserva di Mario Cassano. Esordisce da professionista il 14 agosto 2010 in Coppa Italia (Pianceza-Virtus Lanciano 5-3); gioca complessivamente cinque partite debuttando in Serie B il 21 maggio 2011. Rientrato al Milan, viene girato al Gubbio in prestito con diritto di riscatto, nell’anno del ritorno dei rossoblù in Serie B dopo 63 anni: impiegato come titolare colleziona 37 presenze in serie cadetta e viene convocato nella B Italia allenata da Massimo Piscedda. Nell’agosto 2012 passa a titolo definitivo al Genoa, dove però ha davanti a se Sébastien Frey e Alexandros Tzorvas. L’esordio in Serie A avviene il 19 maggio 2013 (Bologna-Genoa 0-0). La stagione successiva completa il trio di portieri con Mattia Perin e Albano Bizzarri. Nel luglio 2014 si trasferisce al Bari in Serie B dove totalizza 25 presenze in stagione. Nel luglio 2016 risolve il suo contratto con il Genoa e firma per i greci dell’Asteras Tripolis, terminando la stagione con 21 presenze nella Souper Ligka Ellada. Nel luglio 2017 viene acquistato dal Milan, squadra in cui era cresciuto come professionista e dove ritrova il fratello Gianluigi. L’esordio in maglia rossonera avviene il 27 dicembre durante un derby nei quarti di Finale di Coppa Italia contro l’Inter, dove prende il posto del fratello infortunato e di Marco Storari, e dove il Milan vince 1-0 dopo 120° di gioco. Il 22 febbraio 2018 debutta nelle coppe europee contro il Ludogorec, nella partita valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, terminata 1-0 a favore dei rossoneri. Nel giugno 2021 chiude la sua esperienza in rossonero con un piccolo record: non avendo subìto alcuna rete con i Diavoli, diviene il primo portiere della storia del Milan a non subire gol in almeno 300 minuti giocati.

Curiosità:

È il fratello maggiore di Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG e fresco Campione Europeo con la maglia della Nazionale".