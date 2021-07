ufficiale Juventus U23, esperienza estera per Capellini: passa al Mirandes

Esperienza estera per Riccardo Capellini: il giovane difensore della Juventus U23 passa in prestito al Mirandes, formazione della Segunda Division spagnola.

Questa la nota del club torinese:

"Ufficiale una cessione in prestito per la Juventus Under 23. Riccardo Capellini la prossima stagione giocherà nella Segunda Division spagnola con la maglia del Mirandes.

Classe 2000, difensore, con la maglia della Juventus è sceso in campo in tutto 81 volte tra Under 19 (segnando anche un gol in Youth League) e Under 23 (24 le presenze in Serie C). Quella in terra spagnola per Capellini sarà la seconda avventura in prestito da quando veste i colori bianconeri: 17 presenze con la Pistoiese nella stagione 2019/20. Quest'anno è stato anche convocato due volte in prima squadra: una in Serie A, in Verona-Juve, e una in Coppa Italia, nella gara valida per gli ottavi di finale della competizione, contro il Genoa".