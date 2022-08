ufficiale La FIGC concede lo svincolo d'autorità a tutti i tesserati di Campobasso e Teramo

vedi letture

Serie C

Oggi alle 17:17 Serie C

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto i reclami di Campobasso e Teramo contro la loro esclusione dal campionato di Serie C è arrivato pochi minuti fa un comunicato della FIGC che annuncia "lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati" per le due società in questione.