ufficiale La neo promossa Sangiuliano sceglie l'ex Juve Stabia Marra Cutrupi come Dg

Il Sangiuliano City, club fresco di promozione in C, ha reso nota una novità nell'organigramma: Filippo Marra Cutrupi è il nuovo Dg del club.

Questa la nota della società:

"Un’altra novità in casa Sangiuliano che proprio oggi durante la riunione in Lega Pro a Firenze annuncia anche il nome del nuovo direttore generale. Si tratta di Filippo Marra Cutrupi, professionista d’esperienza e di grande competenza. Quella di Filippo Marra Cutrupi è certamente una scelta oculata e ambiziosa da parte della società gialloverde. La carriera del dirigente classe 1969 ha infatti inizio nel 1999 nelle giovanili della Reggina. In Calabria ricopre negli anni prima il ruolo di addetto stampa, poi di segretario e team manager, fino al 2013. Dopo aver ricoperto la carica di segretario generale prima al Modena e poi al Picerno, si mette in mostra come direttore sportivo tra le fila dell'Avezzano in Serie D. Mansione che ricopre anche al Gozzano e alla Virtus Verona in Serie C. Spesso gli viene affidato anche il compito di direttore generale, come avvenuto a Potenza e tra le fila del Grosseto e della Juve Stabia nella passata stagione, sempre in Lega Pro".