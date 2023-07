ufficiale Lumezzane, il rinforzo in attacco arriva dalla Sampdoria: preso Gerbi in prestito

Erik Gerbi lascia nuovamente la Sampdoria in prestito: dopo la Pro Sesto, giocherà con la maglia del Lumezzane. Di seguito il comunicato del club rossoblù: F.C. Lumezzane comunica di aver raggiunto un accordo con l’Unione Calcio Sampdoria per il prestito dell’attaccante Erik Gerbi, che vestirà la maglia rossoblù nella stagione 2023/2024. La società e tutta la comunità calcistica lumezzanese accolgono Erik con un caloroso benvenuto.

Erik Gerbi è nato a Ivrea (TO) l’11 giugno 2000. È cresciuto nella Pro Vercelli, con la quale ha anche debuttato nel campionato di serie B nel 2018. Quindi è transitato nella Juventus Next Gen, prima di approdare alla Sampdoria, attualmente proprietaria del suo cartellino. Ha disputato a Teramo, in serie C, la stagione 2020/21, poi fatto un’importante esperienza all’estero, nel Politehnica Timisoara. Lo scorso anno ha disputato il campionato in serie C con la maglia della Pro Sesto, collezionando 34 presenze, con 8 gol all’attivo".