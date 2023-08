ufficiale Mantova, rinforzo offensivo dal Genoa: arriva il baby bomber Debenedetti

Il Mantova ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'arrivo di Alessandro Debenedetti, classe 2003, dal Genoa. Per il calciatore si tratta della prima esperienza fra i professionisti dopo aver fatto la differenza con la Primavera ligure dove nella passata stagione ha siglato 20 reti in 29 presenze. Questa la nota del club virgiliano che attende solo l'ufficialità per tornare in Serie C:

"Alessandro Debenedetti in biancorosso

Finalmente “C” siamo: Alessandro Debenedetti e’ un nuovo calciatore del Mantova 1911. Attaccante centrale dal fisico possente, classe 2003, approda in viale Te dal Genoa con la formula del prestito.

Debenedetti è reduce dall’esperienza tra le fila della Primavera del Genoa con cui, alle dipendenze di Gilardino prima e Agostini poi, ha realizzato 20 gol tra campionato e coppa".